انت الان تتابع خبر سرقا "دراجات نارية".. القبض على متهمين بحوزتهما "مخدرات" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود أثناء قيامهما بسرقة دراجة نارية ضمن منطقة الكريعات وسط بغداد"، مبينة: "ولدى تفتيشهما بشكل دقيق تم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة (كرستال)".وأضافت: "وبعد التعمق بالتحقيق معهما اعترفا صراحة بقيامهما بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية والبالغ عددها سبعة في مناطق الأعظمية والكرادة وبغداد الجديدة".

وأتم البيان: "تم تدوين أقوال المتهمين وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفهما استناداً لأحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".