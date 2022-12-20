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سرقا "دراجات نارية".. القبض على متهمين بحوزتهما "مخدرات" في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود أثناء قيامهما بسرقة دراجة نارية ضمن منطقة الكريعات وسط بغداد"، مبينة: "ولدى تفتيشهما بشكل دقيق تم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة (كرستال)".

وأضافت: "وبعد التعمق بالتحقيق معهما اعترفا صراحة بقيامهما بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية والبالغ عددها سبعة في مناطق الأعظمية والكرادة وبغداد الجديدة".

وأتم البيان: "تم تدوين أقوال المتهمين وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفهما استناداً لأحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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