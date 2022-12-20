كأس العالم وصل الأرجنتين.. رفاق ميسي يحتفلون مع الجماهير: "أجواء حماسية" (فيديو)

وقالت الوكالة، "منتخب الأرجنتين يعود إلى أرضه بعد فوزه بكأس العالم لكرة القدم حيث يستعد المشجعون لتشجيعهم على طريقهم من مطار عزيزة إلى مرافق اتحاد كرة القدم".

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية منح البنوك إجازة الثلاثاء حتى يتسنى للبلاد بأكملها "التعبير عن سعادتها الكبيرة بفوز المنتخب الوطني بكأس العالم".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفريق سيصل إلى الأرجنتين في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء على أن يقضي الليلة في مركز للتدريب تابع للاتحاد بالقرب من المطار.

وكتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا عبر تويتر "ها نحن قادمون يا أرجنتين".

وتغلبت الأرجنتين 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

وتنتظر الجماهير، التي نزلت إلى الشوارع في أنحاء البلاد، وصول المنتخب الأرجنتيني بفارغ الصبر لتواصل الاحتفال باللقب الثالث.

وقال ليونيل ميسي قائد الفريق "أريد أن أكون في الأرجنتين لأرى الاحتفالات الجنونية. أريدهم أن ينتظروني، لا يسعني الانتظار للذهاب إلى هناك والاستمتاع باللقب معهم".