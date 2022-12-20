انت الان تتابع خبر انفصال نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولاحظ المتابعون قيام الثنائي بحذف الصور المشتركة بينهما وإلغاء كل منهما متابعة الآخر، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وترك الكثير من التساؤلات حول حقيقة انفصالهما بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقها النجم جورج الراسي.ورغم اصرار النجمة اللبنانية على الصمت وعدم الردّ أو التعليق بالنفي او التأكيد على الضجة الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر، متمنيين ان يكون شائعة أو ان تعود المياه الى مجاريها بينهما، لا سيما وأن خطيب الراسي كان من أكثر الداعمين لها لتتمكن من تخطي المرحلة الصعبة والقاسية التي مرت بها بعد وفاة شقيقها بحادث سير مروع على الحدود اللبنانية- السورية.