انت الان تتابع خبر المجلس العربي في كركوك بشأن "داعش": يتواجد بأماكن نائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد المجلس العربي الموحد في كركوك، الاثنين، أن تنظيم "داعش" يتواجد في أماكن نائية، فيما أشار الى أن هناك الكثير من المناطق في المحافظة لم يكتمل فيها الوضع الأمني.



وقال المتحدث باسم المجلس عزام الحمداني خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "كركوك محافظة مهمة وتحتل موقعا جغرافيا مهما وداعش جعلها كقرار امني".

وأضاف أن "المساءل الأمنية أنتجت وضعا سلبيا في كركوك"، مشيراً الى أن "هناك الكثير من المناطق في كركوك لم يكتمل فيها الوضع الأمني".

ولفت الحمداني الى أن "داعش يستغل هذه المناطق"، مؤكداً أن "هناك ضعفاً في التنسيق الأمني والجيش لا يقوم بحركات استباقية ويجب إنشاء مراكز أمنية في تلك المناطق".

وتابع أن "كركوك تشهد حالة أمان وهناك حركة تجارية واقتصادية"، مردفاً بالقول أن "تنظيم داعش يتواجد في أماكن نائية".

وشهدت محافظة كركوك، أمس الأحد، انفجار عبوة ناسفة استهدفت الشرطة الاتحادية أسفرت عن ضحايا ومصابين بين صفوفهم.