انت الان تتابع خبر لتسهيل تفويج المعتمرين.. الحج والعمرة تجهز منفذ عرعر بالمولدات والكاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي وجه بتزويد منفذ عرعر بالمولدات ومادة الكاز، بعدما كان يعاني من نقص الكهرباء، لأهمية هذا المنفذ الحيوية وخاصة انه يستقبل يوميا ما يقارب الف معتمر".واشارت الى ان "منفذ عرعر اصبح اليوم اكثر حيوية حتى في اوقات المساء وسهل كثيرا من عمل الجهات المعنية في المنفذ سواء بما يخص تفويج المعتمرين، او التبادل التجاري بين العراق والسعودية، باعتباره واجهة البلد الحدودية".