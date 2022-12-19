اخبار العالم / اخبار العراق

"بيغ رامي" يخرج عن صمته: "أنا لسه عايش"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر "بيغ رامي" يخرج عن صمته: "أنا لسه عايش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441732-638070662258801433.jpg

2022-12-19 | 18:00

"بيغ رامي" يخرج عن صمته: "أنا لسه عايش"

المصدر:

1,428 مشاهدة

وجه المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، اليوم الاثنين، رسالة إلى جمهوره، عقب خسارته لقب بطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح لعام 2022.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

قد تقرأ أيضا