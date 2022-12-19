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انت الان تتابع خبر "بيغ رامي" يخرج عن صمته: "أنا لسه عايش" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441732-638070662258801433.jpg
2022-12-19 | 18:00
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وجه المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، اليوم الاثنين، رسالة إلى جمهوره، عقب خسارته لقب بطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح لعام 2022.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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