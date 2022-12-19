انت الان تتابع خبر اتفاق في أوروبا على تحديد سقف لأسعار الغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصادر أوربية بأن ألمانيا كانت بين الدول التي صوتت لصالح سقف أسعار الغاز وفق الصيغة المعدلة.

وذكر أنه سيتم اللجوء للعمل بالآلية الجديدة في حال ارتفعت الأسعار العالمية للغاز، واستمر هذا الارتفاع ثلاثة أيام متوالية، حيث يتم حينها اللجوء لتنفيذ الاتفاق لمدة أسبوعين فقط، وهذا يعني أن الاتفاق قد لا يتم اللجوء إليه أصلا.



وقال جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي: "تمكنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن سقف أسعار الغاز. وبالتالي سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار".