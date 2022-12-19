انت الان تتابع خبر "المونديال المذهل".. اشادات عالمية بتنظيم قطر لكأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتنظيم دولة قطر لكأس العالم، مؤكدًا أن الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا قائلًا: "يجب أن نعترف بأن قطر تنظم بشكل مميز هذه الكأس العالمية فالأمن ممتاز والتنظيم أكثر من رائع".فيما هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، دولة قطر على تنظيم كأس العالم، الذي وصفه بـ"الرائع"، وأنه من بين الأعظم تاريخياً.

وقال سوناك عبر حسابه على "تويتر": "نرفع القبعة لقطر لاستضافتها نسخة مذهلة من كأس العالم".

من جهتها أكدت رئيس رابطة الدوري الألماني دوناتا هوبفن أن "كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى موضوعات مهمة".

وترى هوبفن أن بطولة المونديال في قطر لها تأثير دائم على كرة القدم، نتيجة للعديد من الأحداث التي رافقت البطولة.



وتحدثت رئيسة رابطة الدوري الألماني عن القرارات الهامة التي اتخذتها دولة قطر قائلة: "كأس العالم في قطر سيؤدي إلى تغيير أمور كثيرة وسيلفت الأنظار إلى موضوعات مهمة، وقرار منع شارة "حب واحد" كان صحيحا لأن اللاعبين هنا للعب كرة القدم".

وأوضحت: "إنها أكبر بطولة كروية في العالم، وفي نهاية المطاف علينا دائما أن نتذكر أن الأمر يتعلق بالرياضة، وينبغي أن تكون الرياضة محورها".

فيما أكد وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا ان "بطولة كأس العالم في قطر منظمة بصورة جيدة وفاعلة".

من جانبه أشاد رئيس وحدة شرطة كرة القدم في بريطانيا مارك روبرتس، بسلوك مشجعي فريق الأسود الثلاثة في قطر، حيث ويعتقد أن القوانين الصارمة بشأن مبيعات الكحول في قطر ساهمت في عدم وجود أي "اعتقالات".

وقدم روبرتس تقريره بعد خروج إنجلترا من مونديال قطر، عقب الهزيمة الدرامية 2-1 في ربع النهائي أمام فرنسا، وقال إن "طوال مشاركة إنجلترا وويلز في كأس العالم في قطر لم تكن هناك حوادث تتطلب تدخل رجال الأمن أو توقيف مواطنين بريطانيين لأي سبب، مضيفا "كان سلوك جماهير إنجلترا وويلز في قطر مثاليًا للغاية"، موضحا ان "القيود المفروضة على شرب الكحول في قطر ساهمت في تحسين سلوك المشجعين ولم تسجل حوادث اعتقالات لمواطنين بريطانيين".

