انت الان تتابع خبر بشأن محاربة الفساد.. السوداني لـ السومرية: الجميع على المحك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفي إجابته على سؤال مراسل السومرية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: هل سيتمكن رئيس الوزراء فعلياً وحقيقياً من محاربة الفساد في ظل وجود الأحزاب ذاتها المسيطرة على المشهد السياسي منذ 2003 خاصة وانه خرج من رحم وعباءة تلك الأحزاب، قال السوداني: "الكل اليوم على المحك في فتح هذا الملف الذي هو مطلب شعبي ولا يمكن أن نعيد الثقة دون الإجراءات الحقيقية ضد أي كان".
وأضاف، "وجهنا بإجراء إصلاحات في المنافذ الحدودية والكمارك".
وأضاف، "وجهنا بإجراء إصلاحات في المنافذ الحدودية والكمارك".