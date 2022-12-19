انت الان تتابع خبر بشأن محاربة الفساد.. السوداني لـ السومرية: الجميع على المحك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي إجابته على سؤال مراسل السومرية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: هل سيتمكن رئيس الوزراء فعلياً وحقيقياً من محاربة الفساد في ظل وجود الأحزاب ذاتها المسيطرة على المشهد السياسي منذ 2003 خاصة وانه خرج من رحم وعباءة تلك الأحزاب، قال السوداني: "الكل اليوم على المحك في فتح هذا الملف الذي هو مطلب شعبي ولا يمكن أن نعيد الثقة دون الإجراءات الحقيقية ضد أي كان".وأضاف، "وجهنا بإجراء إصلاحات في المنافذ الحدودية والكمارك".