انت الان تتابع خبر إيران تهدد بحظر "إنستغرام" و"واتساب" بشكل دائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل الاعلام عن مسؤولين أنه "إذا لم تتم الاستجابة لطلب طهران بتقديم ممثل عن شركة "ميتا" في إيران، فسيصبح حجب تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب" في البلاد دائماً.

فقد بعث المركز الوطني للفضاء الافتراضي رسالتين إلى شركة "ميتا"، واحدة عبر البريد الإلكتروني والأخرى "البريد العادي"، مشيرا إلى أن الموعد النهائي المحدد في الرسالة الثانية قد انتهى الآن، وفق ما نقلته صحيفة "همشهري" في طهران، اليوم الأحد.



وقال رئيس هذا المركز أبو الحسن فيروزآبادي، إن "عدم رد ميتا" على رسالة إيران مقدمة للحجب القانوني لـ"إنستغرام".

كما قال فيروز آبادي للصحافيين حول مصير "إنستغرام"، و"واتساب" في إيران: "حتى الآن، لم تتم الموافقة على أي ترخيص لإغلاق إنستغرام، من أي جهة في البلد. وما أدى إلى تقييد الوصول إلى تطبيقات (ميتا) هو طلب مجلس الأمن في البلاد، وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية الخاصة".

وأكد أن "استمرار هذين التطبيقين في إيران "يحتاج إلى إذن قانوني".



جاءت هذه التطورات بعدما أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، قبل أيام قليلة، العمل على حجب العالم الافتراضي في إيران بشكلٍ كامل لمواجهة من وصفهم بالأعداء الذين يعملون على صنع برامج لرفع الحجب.

وفي السنوات الأخيرة، حجبت إيران العديد من الشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل "فيسبوك" و"تويتر" في إيران، وتزعم أن هذه الشبكات هي السبب الرئيسي للعديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

