انت الان تتابع خبر بعد حادثة كركوك.. العامري يحذر "القادة والآمرين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك عقب سقوط 9 ضحايا ومصاب من الشرطة الاتحادية، بينهم ضابط برتبة رائد؛ إثر انفجار عبوة استهدفت عجلتين تابعتين لهم، في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.

وقال العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، "مِن جديد يطل الشر برأسه، فيعاود الإرهاب غدره وجبنه وعدوانه لينال من أرواح أبنائنا في القوات الأمنية الباسلة، وقد آلمنا خبر استشهاد ثلة من أبناء الشرطة الاتحادية البطلة اليوم أثر هجوم إرهابي غادر في أطراف ناحية الرياض بمحافظة كركوك".



وأضاف، "لا يسعنا الاّ أن نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعوائل الشهداء، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".

ودعا العامري، وفق البيان، "قواتنا المسلحة قادةً وآمرين ومنتسبين الى التحلي باليقظة والحذر الدائمين، وملاحقة عناصر الإرهاب، وتعزيز العمل الاستخباري وإشراك أبناء المناطق المحررة فيه، والقيام بعمليات استباقية لبعثرة خطط العدو وتشتيت جهوده وإمكانياته".

