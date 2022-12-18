انت الان تتابع خبر تحضيراً للخليجي المرتقب.. الإعلام والاتصالات تنشر "خلايا ذكية" في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في إطار مسؤوليتها التنظيمية فقد أشرفت ميدانيا على استعدادات شركات الهاتف النقال وأعمالها الخاصة بتوسيع البنى التحتية داخل المؤسسات الرياضية الرئيسة في مدينة البصرة والتي من المحتمل ان تشهد توافد عشرات الآلاف من الزائرين خلال بطولة خليجي 25".وأشار البيان إلى "قيام الشركات المجهزة لخدمات الهاتف النقال وفقا لتوجيهات الهيئة بنشر أكثر من عشرة ابراج هاتفية متنقلة COW فضلا عن عشرات الخلايا الذكية IBS وفقا لنقاط تم تحديدها مسبقا والتي ستكون قادرة على استيعاب أكثر من 200 ألف متفرج يتواجدون في ملعبي الميناء والمدينة الرياضية خلال الفعاليات المختلفة للبطولة".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25 خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات (السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة إلى البلد المضيف (العراق).

