انت الان تتابع خبر الهجرة تبحث مع الأمم المتحدة معرقلات عودة النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهجرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن جابرو، "استقبلت نائب الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى العراق غلام إسحق، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، وتناول اللقاء مناقشة خطة الوزارة المستقبلية فيما يخص عودة النازحين من المخيمات والعقبات والتحديات التي تحول دون عودتهم الى مناطقهم الاصلية".وأكدت جابرو، أن "الوزارة عازمة في المرحلة المقبلة على تنفيذ خطتها لوضع حلول لكل تحدي لا سيما الذين تعذرت عودتهم بسبب هدم منازلهم من قبل عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتهم على تلك المناطق".