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"المشجع المنحوس" يكشف عن المنتخب الذي سيرتدي قميصه في نهائي المونديال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441563-638069646118373001.jpeg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-18 | 13:47

"المشجع المنحوس" يكشف عن المنتخب الذي سيرتدي قميصه في نهائي المونديال

المصدر:

2,959 مشاهدة

كشف المشجع العماني محمد الحجري المعروف باسم "المشجع المنحوس"، اليوم الاحد، عن القميص الذي سيرتديه في مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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