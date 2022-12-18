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انت الان تتابع خبر "المشجع المنحوس" يكشف عن المنتخب الذي سيرتدي قميصه في نهائي المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441563-638069646118373001.jpeg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-18 | 13:47
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كشف المشجع العماني محمد الحجري المعروف باسم "المشجع المنحوس"، اليوم الاحد، عن القميص الذي سيرتديه في مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد