انت الان تتابع خبر كيسنجر: سلام قائم على التفاوض بأوكرانيا.. وتفكيك روسيا سيؤدي لفوضى نووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيسنجر في مقال بمجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانية تحت عنوان "سُبل تجنب حرب عالمية أخرى: "إن الوقت يقترب للبناء على التغييرات الإستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات".وأضاف أنه "يجب أن تربط عملية السلام أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي"، معتبرا أن "خيار التزام الحياد لم يعد له مغزى".

وأشار كيسنجر إلى أنه "اقترح في ايار وقفا لإطلاق النار تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط الأمامية التي كانت عليها قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط، لكن شبه جزيرة القرم ستبقى محل "مفاوضات".

واقترح كيسنجر "إجراء استفتاء تحت إشراف دولي للبت في أمر الأراضي، التي أعلنت روسيا ضمها في حالة ما إذا ثبت استحالة العودة إلى المشهد الذي كانت عليه الأوضاع في العام 2014".



وحذر كيسنجر من أن "الرغبة في أن تبدو روسيا كدولة عاجزة، أو حتى السعي إلى تفكيكها قد تطلق العنان للفوضى". ولم تُظهر أوكرانيا أو أي دولة غربية تأييدا لأي من المسارين".

وقال كيسنجر إن "تفكيك روسيا أو تدمير قدرتها على ممارسة السياسة الإستراتيجية يمكن أن يحول أراضيها التي تضم 11 منطقة زمنية إلى فراغ متنازع عليه".

وأضاف: "قد تقرر مجتمعاتها المتنافسة تسوية نزاعاتها بالعنف. وقد تسعى دول أخرى إلى زيادة مطالبها بالقوة. وستتضاعف كل هذه المخاطر بسبب وجود الآلاف من الأسلحة النووية التي تجعل روسيا واحدة من أكبر قوتين نوويتين في العالم".

