انت الان تتابع خبر أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. طقس الأسبوع الحالي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".



وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً يتحول الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر ، وفي المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

