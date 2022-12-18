انت الان تتابع خبر السوداني يصدر أمراً يخص الاعتداء الارهابي في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك لمتابعة مجريات الحادث وتفاصيله".

وفي وقت سابق وجه القائد القام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل مجلس تحقيقي أمني بحادثة كركوك.

وقال المتحدث باسم القائد العام يحيى رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عملاً ارهابياً جباناً، ادى الى استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بإنفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك".

وأضاف: "بعد اطلاع القائد العام للقوات المسلحة على مجريات الحادث وجه بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم "مشيراً الى ان" العناصر الإرهابية لجأت إلى اساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قواتنا الأمنية البطلة".



ووجه القائد العام بحسب البيان، القطعات الامنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية ، كما وجه أيضاً بتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي".