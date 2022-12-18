انت الان تتابع خبر إنديرا أمبيو تتوج بلقب ملكة جمال فرنسا 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت أمبيو وهي ملكة جمال منطقة غوادلوب، إنها تعيش حلم اليقظة بعد تسلمها التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير.

دافعت أمبيو خلال المسابقة عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته الأحد ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، مختتمة كلامها بعبارة "Allez les Bleus!" التشجيع الشهير لمنتخب الديوك.



وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفًا لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عامًا وألا يقل طول القامة عن 1,70 متر وأن يكنّ دون أطفال.

لكن بحسب الشروط الجديدة، بات يمكن لأي فرنسية تبلغ 18 عامًا وما فوق المشاركة في المسابقة، دون أي شرط مرتبط بطول القائمة أو الوضع العائلي. كما بات مسموحًا وجود أوشام ظاهرة على الجسم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.



كذلك، سُمِح بمشاركة النساء المتحولات جنسيًّا المسجلات كإناث في السجلات المدنية، بحسب رئيسة الهيئة المنظمة لمسابقة ملكة جمال فرنسا أليكسيا لاروش جوبير.

وقد تضمنت الأمسية الجمالية على جري العادة استعراضًا للمواهب وعروضًا بملابس مختلفة، من فساتين السهرة وثياب البحر، غير أن التغييرات في شروط الأهلية لم تنجح في إخماد الانتقادات بالكامل، إذ وصفت المجموعة النسوية الفرنسية "Osez le féminisme" "تجرؤوا على النسوية" التعديلات بأنها "طلاء أبيض على جدار متداع".