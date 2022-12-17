ائتلاف المالكي يحدد سبب ارتفاع الدولار.. ما علاقة واشنطن؟

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اللامي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، أن "حكومة مصطفى الكاظمي تتحمل السبب الأول برفع سعر الصرف"، لافتاً إلى أن "ارتفاع الدولار سبب ارباكاً لمشاعر العراقيين وخلق حالة من عدم الاطمئنان بين أفراد المجتمع".ودعا إلى "إعادة سعر الصرف إلى سابق عهده ولكن (نمرة نمرة) حتى نصل إلى 137 ألف دينار مقابل 100 دولار".

وفيما أشار اللامي إلى "عدم وجود مشكلات بين الأطراف الموجودة داخل الإطار التنسيقي"، أكد أن "هنالك أطرافاً تريد الاقتتال بين الأطراف الكردية".