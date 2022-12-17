انت الان تتابع خبر قرارات جديدة للتعليم العالي بينها يخص "الدبلوم" والان مع التفاصيل

وناقش المجتمعون بحسب البيان "المحاور المدرجة على جدول أعمال الجلسة العاشرة لهيئة الرأي وصوتوا على القرارات الآتية".

بغداد - ياسين صفوان - والت الوزارة في بيان، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع العاشر لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية كافة".

وصوت المجتمعون على "تشكيل لجنة وزارية لدراسة وصياغة التوصيات والمقترحات المناسبة لتطبيق نظام المقررات في الجامعات ابتداء من العام الدراسي القادم، وتغيير تسمية جامعة جابر بن حيان الطبية الى جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية".

كما صوتوا على "استحداث الدراسة المسائية في فرع اقتصاديات النفط والغاز/ قسم الاقتصاد/ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة ميسان وقسم تقنيات المحاسبة في الكلية التقنية الإدارية بالجامعة التقنية الشمالية، والموافقة على أن يكون السقف الزمني للتعديلات الملزمة لأطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير خارج المدة الدراسية".



ووافقت هيئة الرأي على "ضوابط مجالس الاعتماد البرامجي المتخصصة"، كما وافقت على "مشروع قانون الجمعيات العلمية".

وصوتت بـ"الإيجاب على عدم التأثير على عمل عضو هيئة التدريس فيما يتعلق بملف خفارات الدفاع المدني وتخويل رئيس الجامعة أو الهياة أو المجلس تنظيم هذا الملف حسب الصلاحيات المخولة".

وحددت "معدل لا يقل عن 70% للطالب الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم بالتخصصات الطبية والصحية من خارج العراق ويمنح ثلاث محاولات امتحانية لاستكمال متطلبات المعادلة ويحال إلى الجامعات العراقية المختصة لأداء سنة دراسية كاملة في حال عدم اجتيازه الامتحان المطلوب".