انت الان تتابع خبر كرواتيا تتخطى المغرب وتحرز المركز الثالث في المونديال والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-12-17 | 17:48
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فاز منتخب كرواتيا على المغرب 2-1، اليوم السبت، وحسم المركز الثالث في مونديال قطر.
وسجل للكروات جوسكو غرافديول وميسلاف أورسيتش في الدقيقتين 6 و42.
بينما سجل للمغرب أشرف داري في الدقيقة التاسعة.
ويقام نهائي كأس العالم يوم غد الأحد على ملعب لوسيل بين فرنسا والأرجنتين.