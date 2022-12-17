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كرواتيا تتخطى المغرب وتحرز المركز الثالث في المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-17 | 17:48

كرواتيا تتخطى المغرب وتحرز المركز الثالث في المونديال

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فاز منتخب كرواتيا على المغرب 2-1، اليوم السبت، وحسم المركز الثالث في مونديال قطر.

وسجل للكروات جوسكو غرافديول وميسلاف أورسيتش في الدقيقتين 6 و42.

 

بينما سجل للمغرب أشرف داري في الدقيقة التاسعة.

 

ويقام نهائي كأس العالم يوم غد الأحد على ملعب لوسيل بين فرنسا والأرجنتين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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