كرواتيا تتخطى المغرب وتحرز المركز الثالث في المونديال

فاز منتخب كرواتيا على المغرب 2-1، اليوم السبت، وحسم المركز الثالث في مونديال قطر.



وسجل للكروات جوسكو غرافديول وميسلاف أورسيتش في الدقيقتين 6 و42. بينما سجل للمغرب أشرف داري في الدقيقة التاسعة. ويقام نهائي كأس العالم يوم غد الأحد على ملعب لوسيل بين فرنسا والأرجنتين.