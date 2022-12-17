انت الان تتابع خبر قتلى بقصف تركي على مدينة الرقة السورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار المرصد السوري لحقو الإنسان، إلى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل، وإصابة آخرين كحصيلة أولية، جراء استهداف مسيرة تركية لسيارة مدنية، أثناء مرورها بالقرب من موقع عسكري تابع لـ “قسد”، في قرية رقاص بالريف الغربي لناحية تل أبيض شمالي الرقة.وقال المرصد إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الرقة لتلقي العلاج.

وأوضح أن القصف جاء متزامنا مع الهدوء الحذر في مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق ريف حلب، باستثناء بضعة قذائف تتساقط على نقاط التماس بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، ومناطق قوات شمال سوريا “قسد” والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادتها والقوات الكردية من جهة أخرى.

