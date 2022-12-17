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قبيل انطلاق "العرس الخليجي".. الداخلية توجه دعوة للعراقيين

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441493-638068802564065197.jpg

2022-12-17 | 14:23

قبيل انطلاق "العرس الخليجي".. الداخلية توجه دعوة للعراقيين

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‏أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تهيئة الأجواء المناسبة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة، فيما دعت العراقيين إلى الاضطلاع بالدور المحوري المناط بهم لإنجاح البطولة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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