قبيل انطلاق "العرس الخليجي".. الداخلية توجه دعوة للعراقيين

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‏أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تهيئة الأجواء المناسبة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة، فيما دعت العراقيين إلى الاضطلاع بالدور المحوري المناط بهم لإنجاح البطولة.

محمد يوسف

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