انت الان تتابع خبر قبيل انطلاق "العرس الخليجي".. الداخلية توجه دعوة للعراقيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441493-638068802564065197.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-17 | 14:23
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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تهيئة الأجواء المناسبة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة، فيما دعت العراقيين إلى الاضطلاع بالدور المحوري المناط بهم لإنجاح البطولة.
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