انت الان تتابع خبر تجمع الوحدة العراقية ينضم إلى تحالف الأنبار الموحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، إنه "تأكيداً لأواصر الأخوة والعمل والمصير المشترك، ولوضوح أهداف وخطى وتوجهات تحالف الانبار الموحد في المشاركة بتصحيح مسار العملية السياسية بشكل عام بدءاً من محافظتنا الغراء الأنبار، تشرفنا بقرار الشيخ ( شمس الدين نهرو محمد الكسنزاني القادري الحسيني) رئيس الطريقة العلية القادرية ألكسنزانية في العالم بصفته زعيماً وطنياً بتوجيهه تجمع الوحدة العراقية وأبناء الطريقة بالانضمام ودعم تشكيلات تحالف الأنبار الموحد".وأضاف، "فيما نثمن في تحالف الأنبار الموحد هذه الثقة العالية من الشيخ شمس الدين الكسنزاني، نجدد التأكيد والالتزام بالعمل السياسي الاخوي المشترك وتقديم المصلحة العليا للعراق أولاً انطلاقاً من أنبار الأصالة والوطنية ، مصرين على العبور بمحافظة الأنبار الى بر الأمان والحرية والتحرر من الطغيان وفق خطة عمل مدروسة تقدم الحل لمراجعة ومعالجة أخفاقات المرحلة السابقة والحالية".

وأكد التحالف، أن "أبوابه مفتوحة أمام كل الكفاءات والقيادات الشبابية والقوى والتشكيلات المدنية الأنبارية التي تبحث عن مساحة عمل مُنتج وساحة تنافس ديمقراطي يُعيد لمحافظة الأنبار مدنيتها وبريقها بعيداً عن أساليب القرصنة الحزبية وتكميم الأفواه".

