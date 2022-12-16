الأمن الأردني يعلن اعتقال 40 شخصاً خلال الاحتجاجات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للأمن: "لن نتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وندعو الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها".

وأضاف "تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب عن يوم أمس لا سيما في محافظات الجنوب".



وكان سائقو شاحنات ووسائل نقل مختلفة أعلنوا إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات. وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين، أدت لتوقف حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع