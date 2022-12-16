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حكم عربي يدير لقاء المغرب وكرواتيا في المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-16 | 16:48

حكم عربي يدير لقاء المغرب وكرواتيا في المونديال

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أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن طاقم تحكيم مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2022 بين المغرب وكرواتيا السبت المقبل بالدوحة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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