حكم عربي يدير لقاء المغرب وكرواتيا في المونديال

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن طاقم تحكيم مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2022 بين المغرب وكرواتيا السبت المقبل بالدوحة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012