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انت الان تتابع خبر حكم عربي يدير لقاء المغرب وكرواتيا في المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441431-638068026218886016.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-16 | 16:48
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أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن طاقم تحكيم مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2022 بين المغرب وكرواتيا السبت المقبل بالدوحة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد