انت الان تتابع خبر نوع من أنواع الشاي يساعدك على خسارة الوزن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يكافح الكثيرون من أجل إنقاص الوزن في وقت ما، خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن الاهتمام بالتخلص من السمنة يزداد مع نهاية عام وإقبال عام جديد.

بحسب ما نشره موقع تلفزيون نيودلهي "NDTV"، إن الحفاظ على نظام غذائي صحي، يتلخص في تناول طعام صحي في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة إلى جانب تناول مشروب صحي للتخلص من السموم، يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.

ويرجح العديد من خبراء الصحة تضمين مشروبات التخلص من السموم في نظامنا الغذائي لتسريع عملية إنقاص الوزن، لكن السؤال الحقيقي عن نوع شاي التخلص من السموم الذي يجب تناوله وأي نوع يجب تجنبه، إن جميع مشروبات التخلص من السموم وأنواع الشاي لها فوائدها، لكن ما يبحث عنه الكثيرون هو المشروب الذي يساعد في تسهيل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

يوجد بالفعل مجموعة واسعة من وصفات مشروبات التخلص من السموم المصنوعة باستخدام التوابل والأعشاب والفواكه والخضروات، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. يأتي على رأس القائمة شاي الكركم والفلفل الأسود.

الفوائد الصحية لشاي الكركم

- الكركم مليء بالعديد من الخصائص المفيدة للصحة بما يشمل أحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين والألياف وغيرها التي تساعد على الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

- الكركم محمّل أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمسكنات ومضادة للميكروبات ومولدة للحرارة التي تعمل على طرد السموم، مما يعزز فقدان الوزن.

- يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وهو مركب يعزز الهضم والأداء الأيضي، مما يقلل من تراكم الدهون في الجسم.

- يساعد الفلفل الأسود أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، مما يعزز الصحة العامة.