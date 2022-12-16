انت الان تتابع خبر القيادة المركزية الأميركية تكشف نتائج عملياتها في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أنها أجرت ست عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية منذ 8 ديسمبر الحالي.



وقالت قيادة (CENTCOM) في منشور على تويتر، إن "العمليات أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم "داعش" متورطين في التخطيط لهجمات على مراكز يحتجز فيها ارهابيو "داعش" وعلى مخيم الهول".

وأكدت القيادة المركزية أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من "داعش" بالشراكة مع القوات المحلية".

وأضافت أن "تنظيم "داعش" يواصل اتباع أجندة عدوانية، بما في ذلك الهجمات الخارجية التي تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخارجها".

وأشارت إلى أن "القوات الأميركية في سوريا هي في شراكة مع القوات المحلية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".