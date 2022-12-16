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حقيقة إصابة ميسي قبل نهائي المونديال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441365-638067679700085476.jpg

2022-12-16 | 07:10

حقيقة إصابة ميسي قبل نهائي المونديال

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عاد المنتخب الأرجنتيني، إلى التدريب استعدادا لنهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد أمام فرنسا، لكن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثار بعض القلق بشأن معاناته من إصابة.
وذكرت صحيفة "كلارين" الشهيرة في الأرجنتين إن ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، لم يشارك في تداريب فريقه، أمس الخميس، لكنها أبرزت أنه كان "كان حاضرا داخل صالة الألعاب رفقة اللاعبين الذين كانوا ضمن التشكيلة الرئيسية أمام كرواتيا في نصف النهائي".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، في وقت سابق، باحتمالية معاناة "ليو" من إصابة في العضلة الخلفية، التي اشتكى منها وأمسك بها خلال مواجهة كرواتيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت "كلارين" أن النجم الأرجنتيني في "حالة صحية جيدة"، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أي إصابة.

ويعول الأرجنتينيون كثيرا على خدمات ميسي، يوم الأحد القادم، من أجل تحقيق حلم عمره 36 عاما لمنتخب التانغو.

وكانت آخر محاولة ناجحة للأرجنتين في نهائي كأس العالم في عام 1986، عندما توج التانغو بفضل الأداء المبهر للاعبيه وعلى رأسهم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.


وبلغ منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد رحلة شاقة بدأت بمفاجأة مدوية عندما سقط ميسي ورفاقه أمام ، لكن آخر ظهور للتانغو كان رائعا بالفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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