انت الان تتابع خبر إصابة 8 ضباط بانفجار سيارة مفخخة جنوبي تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى؛ واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.