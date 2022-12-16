انت الان تتابع خبر إصابة 8 ضباط بانفجار سيارة مفخخة جنوبي تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى؛ واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.
وأفادت وسائل الإعلام التركية أن الانفجار وقع عن طريق السيارة المفخخة التي كانت متوقفة على جانب طريق ديار بكر - ماردين أثناء مرور سيارة مكافحة الشغب التابعة لشرطة.
من جانبها، أعلنت محافظة ديار بكر التركية عن تنفيذ عملية إرهابية بتفجير السيارة المتوقفة ونقل المصابين إلى المستشفيات.