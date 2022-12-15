العراق والأردن يبحثان التعاون في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفداً حكومياً أردنياً ضم وزير الصناعة والتجارة يوسف محمود الشمالي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة.وأضاف انه "جرى خلال اللقاء البحث في تنمية التعاون بين العراق والأردن في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية، وسبل تطوير التكامل الثنائي بما يعزز من قدرة البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية وتاثيراتها المحلية والإقليمية".