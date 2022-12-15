انت الان تتابع خبر خيرسون تغرق في الظلام بسبب القصف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ياروسلاف يانوشيفيتش عبر تلغرام: "الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن خيرسون".

ونوه الحاكم إلى "استمرار قصف قوي على موقع بنية تحتية أساسية"، في حيّ بالمدينة الكبرى الواقعة في جنوب البلاد، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.



وكانت القوات الأوكرانية قد استعادت خيرسون، الشهر الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية منها.