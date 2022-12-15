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بغداد - ياسين صفوان - أهمية استخدام ماء الأرز للشعرإن استخدام ماء الأرز ليس بأي حال من الأحوال اكتشافًا حديثًا. تستخدمه النساء الصينيات واليابانيات وجنوب آسيا لعدة قرون لصيانة الشعر، يعود استخدام ماء الأرز للشعر إلى فترة هاين (794 إلى 1185 م) في اليابان، حيث ارتدت نساء البلاط شعرهن بطول الأرض كدليل على الصحة والحيوية، الاستحمام وتكييف شعرهم بماء الأرز كل يوم.فوائد استخدام ماء الأرز للشعر- فك تشابك الشعرغني بالعديد من الفيتامينات، القوام الأملس لماء الأرز يساعد على تهدئة خصلات شعرك وفك تشابكها، مما يجعل شعرك أكثر قابلية للتحكم وأسهل في تمشيطه دون التسبب في تكسره.

- جعل الشعر أكثر نعومة

من المعروف أن ماء الأرز يحتوي على الخصائص المفيدة للأحماض الأمينية، والتي يمكن أن تترابط مع خيوط شعرك وتغذيها من الداخل.

- جعل الشعر أكثر لمعاناً

غني بفيتامين E ، يضفي ماء الأرز لمسة لامعة ولامعة على الشعر المجعد والباهت.



- منع الشيبتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الأرز على عكس الضرر الناتج عن تقدم العمر لشعرك وتعزيز تجديد الخلايا من الداخل. هذا يقويها أيضًا لمحاربة الأضرار البيئية الناجمة عن الغبار والتلوث.

- المساعدة في نمو الشعر

يمكن أن يمد الاستخدام المنتظم لماء الأرز شعرك بمعادن النمو، مما ينتج عنه أطوال حساسة تكون كثيفة وقوية.

- طريقة تحضير ماء الأرز للشعر

تنظف الأرز: من المهم تنظيف الأرز للتخلص من أي أوساخ أو شوائب، يمكن أن يفسدوا ماء الأرز وإلا. اشطف الأرز وقم بتصفيته حتى يصبح الماء صافيًا.

استخراج الماء: بعد الغسيل حان الوقت لاستخراج ماء الأرز. يُمزج الأرز النظيف في وعاء بالماء النقي ويُقلب حتى يصبح الماء معكرًا. صفي الأرز واحتفظي به لوقت لاحق.

اترك ماء الأرز يتخمر: خزن ماء الأرز في وعاء زجاجي وقم بتغطيته بغطاء. اتركه يتخمر في درجة حرارة الغرفة لمدة 12 إلى 24 ساعة. عملية التخمير هي ما يفرز جميع الفيتامينات والمعادن التي تغذي شعرك. لا تدعه يجلس لأكثر من 24 ساعة، لأنه يمكن أن يفسد.

استخدام الأرز: من الأفضل استخدام ماء الأرز على الفور للحصول على النتائج المرجوة. إذا كنت ترغب في تخزينها، يمكنك وضعها في شامبو فارغ أو زجاجة بخاخة والاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

- طريقة استخدام ماء الأرز للشعر

هناك طريقتان لاستخدام ماء الأرز لشعرك. تأكد من تخزينه في حاوية سهلة الاستخدام محكمة الغلق لتحقيق أقصى استفادة منه.

استخدميه كغسول بعد غسل الشامبو والبلسم لشعرك للحصول على ملمس سريع اللمعان.

يمكنك أيضًا استخدامه كقناع للشعر عن طريق مزج الصبار وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك للحصول على فوائد إضافية.

البعض يفضلون رش ماء الأرز على شعرهم بشكل يومي كبلسم يترك على الشعر. لذا افعلي ما يناسب روتين شعرك بشكل أفضل.

- محاذير استخدام ماء الأرز للشعر

استخدام ماء الأرز على الشعر خالي من أي آثار جانبية. إنها واحدة من أسهل طرق DIY للحصول على شعر قوي ولا مع دون القلق بشأن الآثار الضارة. ومع ذلك هناك شيء واحد تحتاجين إلى توخي الحذر بشأنه، أنت تخمرين ماء الأرز قبل استخدامه. تعمل عملية التخمير على تغيير قيمة الرقم الهيدروجيني لفروة رأسك، لذلك عليك التأكد من عدم إتلافها بما يتجاوز الاستخدام الآمن. شم رائحة ماء الأرز قبل استخدامه في كل مرة. عندما تظهر رائحة حامضة، فقد حان الوقت للتخلص منها وعمل دفعة جديدة.