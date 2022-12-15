انت الان تتابع خبر برج العقرب يصارع القدر عام 2023.. فحذاري الإنقلابات المفاجئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقدّم عالمة الفلك جاكلين عقيقي نصائح مهمة لمواليد برج العقرب ليمرّ هذا العام عليهم بأمان واستقرار في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظرهم.

أيها العقرب ستشهد عام 2023 أحداثاً كثيرة وحركة كبيرة وتحديات خصبة وانقلابات مفاجئة، فكوكب زحل من الدلو ما زال معاكساً في الاشهر الأولى من السنة ويولد أجواءً وظروفًا غير تقليدية. بالإضافة الى انتقال المشتري الى الثور لينضم الى اورانوس اعتباراً من 17 ايار / مايو ويولد تحديات وصدمات كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك يبقى كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الأسد الذي يستمر في حالة تقدم وتراجع بين شهري حزيران / يونيو وتشرين الاول / أوكتوبر. فتشعر أنك أمام منعطف خطير يحمل اعباءً ومسؤوليات كبيرة. عليك عدم خوض أي عملية شائكة أو التصرف بطريقة عشوائية، بل قم بدراسة كل خطوة بتروٍّ. وإذا خيبتك العمليات المالية والاستثمارية في البداية، فإنك ستجتاز العوائق بهدوء وتستدركها في الوقت اللازم.

إذاً سلاحك أيها العقرب هذا العام هو المصداقية والمثابرة والليونة في التصرفات من أجل زعزعة مشاريع الطرف المناهض. فالكواكب تشكّل عوائق في طريق نجاحك، وذلك بين شباط / فبراير وآذار / مارس وصولًا إلى نيسان / أبريل.

على الصعيد المهني ينصحك الفلك بعدم المخاطرة. قد تتّخذ قراراً سريعاً بعمليّة بيع أو شراء، كما يتحدّث الفلك عن مكافأة تتلقّاها مقابل جهودٍ قمت بها في الماضي.

أمّا عاطفياً، فتزدهر حياتك وتُقبل على لقاءات عذبة ومناسبات سارّة واتصالات غنية في القسم الأول من السنة، لكنّك قد تمر بأزمة بين حزيران/ يونيو وتشرين الاول / اكتوبر مع وجود الزهرة في الأسد ما يولد صراعات عاطفية وزوجية.

وإذا كنت غير مرتبط، فقد تنهي هذا العام بعلاقة مستقرة وبتغيير يحصل في حياتك الحميمة ومع مفاجأة إيجابية يهديك إياها الفلك.

صحياً لا تعقد حياتك وتصبح رهينة الخوف من المرض، بل قاوم الواقع الذي تعيش فيه بأساليب وطرق متعددة يمكنك اللجوء إليها.

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