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خليجي 25.. "الباص الخشبي" يصل بغداد (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441311-638066961997276818.png

2022-12-15 | 11:10

خليجي 25.. "الباص الخشبي" يصل بغداد (صورة)

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الخليج 365 – رياضة

وصل باص خليجي 25، اليوم الحميس، إلى بغداد منطلِقاً من البصرة مروراً بعدة محافظات في جولة ترويجية لاستضافة بطولة الخليج 25.

 

 

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات (، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة البلد المضيف (العراق).

وبمجرد الإعلان عن إقامة البطولة في أرض الرافدين، تسارعت الخطى نحو إطلاق المبادرات الترحيبية، فأقترح المخرج البصري عصام جعفر فكرة "الباص الخشبي" لإرسال رسائل محبة وسلام إلى الضيوف والدول المشاركة.

 

 

وأطلق نجوم الفن والشعر والرياضة في العراق مبادرات عدة ترحيباً بالضيوف القادمين نحو البلاد خلال البطولة الخليجية، ولم تقتصر تلك المبادرات على المشاهير بل امتدت لتشمل الشباب المتطوعين بمبادرات شخصية حيث قاموا بتزيين الجدران بلوحات ورسومات معبرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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