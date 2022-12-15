خليجي 25.. "الباص الخشبي" يصل بغداد (صورة)

وصل باص خليجي 25، اليوم الحميس، إلى بغداد منطلِقاً من البصرة مروراً بعدة محافظات في جولة ترويجية لاستضافة بطولة الخليج 25.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات ( السعودية ، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة البلد المضيف (العراق). وبمجرد الإعلان عن إقامة البطولة في أرض الرافدين، تسارعت الخطى نحو إطلاق المبادرات الترحيبية، فأقترح المخرج البصري عصام جعفر فكرة "الباص الخشبي" لإرسال رسائل محبة وسلام إلى الضيوف والدول المشاركة.

وأطلق نجوم الفن والشعر والرياضة في العراق مبادرات عدة ترحيباً بالضيوف القادمين نحو البلاد خلال البطولة الخليجية، ولم تقتصر تلك المبادرات على المشاهير بل امتدت لتشمل الشباب المتطوعين بمبادرات شخصية حيث قاموا بتزيين الجدران بلوحات ورسومات معبرة.