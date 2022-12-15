انت الان تتابع خبر بعد مناشدة والدهم.. مستشفى الطفل تصدر توضيحاً بشأن وفاة 3 اشقاء في بغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

كشفت مستشفى الطفل المركزي التعليمي، اليوم الخميس، تفاصيل واقعة وفاة ثلاثة أطفال اشقاء في العاصمة بغداد، وذلك بعد مناشدة والدهم لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء وفاتهم.



وقال الدكتور طالب هاشم عبد مدير شعبة الطوارئ في مستشفى الطفل المركزي التعليمي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المستشفى استقبلت يوم الاحد المصادف 11/12/2022، 5 أطفال من عائلة واحدة من سكنة العاصمة بغداد – الكرخ – حي العامرية، يعانون من اعراض مختلفة تراوحت بين توقف القلب والتنفس وتشوش في الوعي وغثيان وتقي، دخلوا الى أثرها الى طوارئ مستشفى الطفل المركزي التعليمي".

وأضاف، انه "تم اجراء كافة الفحوصات السريرية والمختبرية ومن ضمنها اخذ عينات دم وادرار وتم ارسالها الى مركز السموم"، مؤكدا "وفاة 3 أطفال ذكور خلال ساعات الاولى من دخولهم المستشفى وارسالهم الى الطب العدلي".

وتابع، "ننتظر نتائج الطب العدلي لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء وفاتهم"، لافتا الى ان "بقية الأطفال الاناث (عددهم 2) فقد عانوا من تدهور حالتهم الصحية خلال الـ 24 ساعة الأولى من دخولهم الى المستشفى، لكن الان حالتهم الصحية مستقرة ويمكن مغادرة ردهة الطوارئ في الوقت القريب".

وفي السياق نفسه، تحدث والد الأطفال الثلاثة لـ السومرية، عن تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة أبنائه في ظروف "غامضة" في العاصمة بغداد.

وقال والدهم (رعد سلمان)، "أناشد رئيس مجلس الوزراء بالتدخل شخصياً للإسراع في نتائج الفحوصات الطبية ولمعرفة الأسباب الحقيقة وراء وفاتهم أبنائه، كما أناشد وزير الصحة لمتابعة حثيثات القضية.