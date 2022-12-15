انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنانة صفاء سلطان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت صفاء سلطان عبر حسابها صورة لها وهي تقبل والدها على خده، ونعته بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "اللهم اغفر لوالدي، واعف عن سيئاته وأرحمه برحمتك، وأكرم مثواه وأحسن نزله، ونقّه من الخطايا والذنوب، اللهم لقد أصبح أبي في أشد الحاجة لرحمتك، وأنت الغنى عن عذابه، فاشمله برحمتك وقهِ عذابك.وتابعت: " اللهم إن أبي قد بات في ذمتك، وأصبح الآن في حبل جوارك، فنجّه من فتنة القبر، وقهِ من عذاب جهنم، واجعله من أهل الجنة والرحمة".

واختتمت منشورها بوصفه بالحبيب والصديق، وكتبت: "انتقل والدي وحبيبي وصديقي الوحيد الى رحمة الله تعالى، حسبي الله ونعم الوكيل".