انت الان تتابع خبر وزير الدفاع يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بعد مناشدة منتسب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب توجيهات القائد العام ومن أجل الوقوف على ما تم طرحه من قبل الرائد علاء حاتم نايف المنسوب الى قاطع الدفاع الجوي الثالث في مواقع التواصل الاجتماعي، التقى وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، الضابط صاحب الشكوى واستمع الى ملابسات الموضوع الذي طرحه في التصوير الفيديوي".وأضاف أن "الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الموضوع بالكامل ومحاسبة المقصرين وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة في حال تبين صحة المعلومات التي تم طرحها "، مشدداً على "ضرورة أنصاف المظلوم وعدم السماح بالمساس بسمعة ومهنية القوات المسلحة والتقيد بانضباطية واخلاقيات المهنة".

وتابع: "بتوجيه من رئيس الوزراء التقى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الضابط انفاً واستمع الى تفصيل كامل عن الموضوع "، مؤكداً "متابعة مجريات سير التحقيق وإعطاء كل ذي حق حقه بالسرعة الممكنة ".