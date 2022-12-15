انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهاً يخص فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لـ الخليج 365، إن الاخير "ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي وعدداً من أعضائه".

وأضاف البيان إن "السوداني استمع إلى تقرير مفصل تضمن الأعمال المنجزة وسير تنفيذ المهام منذ انطلاق عمل الفريق في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي، كما اطلع على آلية التنفيذ المتبعة، ومعوقات العمل، وجداول الاحتياجات المالية للسنة المقبلة".



ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، بطلب مساهمة القطاع الخاص طوعياً، وإجراء زيارات ميدانية للمناطق المخدومة بأعمال الجهد الحكومي من قبل الشرطة المجتمعية والجهد الاجتماعي، من أجل الاطلاع على مشاكل السكان والعمل على معالجتها وتوعية المواطنين، وحثّهم على التعاون مع فرق الجهد الحكومي".