الوفود الكردية تتوالى الى بغداد من أجل حصتها في الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - بهدف ضمان حصّتها من الموازنة فضلا عن ايجاد حلول لحسم الخلاف بشأن قانون النفط والغاز، الوفود الكرديّة تتوالى الى بغداد للاتفاق على أبرز النقاط العالقة.

لا يبدو الاتفاق حاصلاً بين بغداد واربيل في ما يخصّ حصّة الاقليم في الموازنة العامة وقانون النفط والغاز خاصة مع توالي الوفود الكردية الى العاصمة، وفود لم تحصل على مبتغاها حتى الان.

حصة الاقليم من الموازنة ستكون على وفق التزام أربيل بدفع ما بذمتها للحكومة الاتحادية إضافة الى الاتفاق على إعطاء المركز ما لا يقلّ عن مئتين وخمسين ألف برميل من النفط يومياً الى بغداد بحسب ما أكّده نوّاب.

ومنذ أن تشكّلت حكومة السوداني أخذت الوفود الكردية تهبط الى العاصمة الواحد تلو الاخر بهدف ضمان حصتها في الموازنة إضافة الى ايجاد حلّ لقانون النفط والغاز الخاص بالإقليم من قبل المحكمة الإتحادية.