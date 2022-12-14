انت الان تتابع خبر للمرة الأولى منذ آذار.. الفيدرالي يخفف وتيرة رفع الفائدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويواصل المركزي الأميركي حربه ضد التضخم ولكن بوتيرة أقل حدة، بعد أن ارتفع التضخم السنوي في أميركا خلال نوفمبر بأقل وتيرة في نحو عام.

وتوقع الفيدرالي أن تصل معدلات الفائدة إلى مستوى 5.1 بالمئة في مارس القادم.



وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، وكانت معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة.

وكان الفيدرالي قد أشار في وقت سابق إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل، وذلك لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية".

ويحاول المركزي الأميركي كبح التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 40 عاما وسط انتقادات بأنه كان بطيئا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي.