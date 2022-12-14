انت الان تتابع خبر المركزي والبنك الدولي يبحثان تعزيز أطر الحوكمة المؤسسية للقطاع المصرفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مخيف، استقبل اليوم، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط خواجه أفتاب أحمد؛ بحث اوجه التعاون الثنائي وتعزيزه، كما تم استعراض المشاريع المنجزة بين البنك المركزي العراقي والمؤسسة، ومنها مشروع تعزيز أطر الحوكمة المؤسسية للقطاع المصرفي العراقي، وإعداد الإطار التنظيمي لنشاط التأجير التمويلي، فضلاً عن انضمام البنك المركزي العراقي إلى شبكة الاستدامة الدولية".كما تم، وفق البيان، "مناقشة المشاريع المستقبلية التي تتضمن تطوير الجوانب البيئية والاجتماعية للقطاع المصرفي العراقي، وتطوير قدرات وخبرات العاملين في القطاع المصرفي".