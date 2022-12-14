انت الان تتابع خبر بمختلف المجالات.. السوداني يدعو الشركات الألمانية للاستثمار في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي الألماني ينس بلوتنر والوفد المرافق له".

وأضاف، أن " بلوتنر حمل تحيات القيادة الألمانية للسوداني، كما نقل له دعوة من المستشار الألماني لزيارة العاصمة برلين".



وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ورغبة العراق في تنميتها في مجالات الاقتصاد والطاقة"، داعياً الشركات الألمانية الى "الاستثمار في العراق بمختلف المجالات، في ظل البيئة الاستثمارية التي وفّرها العراق".

وأشاد السوداني خلال اللقاء "بجهود ألمانيا، وتعاونها مع العراق ضمن التحالف الدولي في الحرب على عصابات داعش الإرهابية، ومواصلة هذا التعاون في إطار المشورة والتدريب".



من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الألماني رغبة بلاده بمزيد من التعاون بمختلف المجالات، في مقدمتها الطاقة والطاقة النظيفة، والتطلع إلى توطيد العلاقات مع العراق لما يمثله من ثقل جغرافي وحضاري وثقافي.