انت الان تتابع خبر حريق الوزيرية.. إصابات جديدة بين منتسبي الدفاع المدني (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " فرق إنقاذ الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة أثناء إعادة عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن مفقودي حادث حريق الوزيرية للعطور ببغداد بسبب تكرار حوادث انفجار قناني العطور التي تحمل غازاً سريع الاشتعال والخطر على عمل فرق إنقاذ الدفاع المدني".وأضافت: "حيث تتوالى سلسلة انفجارات العطور في الموقع مما أدى إلى احتراق عجلة انشائية نوع حفار مع تسجيل إصابة منتسبين من فريق البحث والإنقاذ التابع إلى مديرية الدفاع المدني تم نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها وما زالت فرق إنقاذ الدفاع المدني تجاهد من أجل العثور على رفات المفقودين من العمال بعد استئناف العمل مجددا استجابة لمناشدات ذوي الضحايا بإعادة أعمال البحث في الموقع ولم تصل فرق إنقاذ الدفاع المدني الى رفاتهم حتى هذا الوقت".