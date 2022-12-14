بكين لواشنطن: دعم التنمية في إفريقيا مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي

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بغداد - ياسين صفوان - وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد صرح في وقت سابق بأن انتشار النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا يمكن أن يزعزع استقرار الوضع، لذلك ينبغي على الولايات المتحدة الانتباه إلى ذلك.

وتعليقا على ذلك قال وانغ ون بين: "إن دعم التنمية في إفريقيا مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، ويسعدنا دائما أن نرى تنوع الشركاء الافارقة، ونرحب أيضا بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لإيلاء المزيد من الاهتمام وزيادة الاستثمار في إفريقيا، والقيام بتعاون حقيقي متبادل المنفعة في إفريقيا".



وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة منفتحة بشأن تعاون الدول الإفريقية مع جميع الدول.

وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية احترام رغبات شعوب القارة الإفريقية واتخاذ إجراءات ملموسة للمساعدة في تنمية إفريقيا بدلا من تشويه سمعة الدول الأخرى ومهاجمتها، مما يثير ضجة بهذا الصدد".