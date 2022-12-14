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المشجع "المنحوس" يتخذ قراراً مفاجئاً بشأن مباراة المغرب وفرنسا (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441228-638066141765666508.jpg

2022-12-14 | 12:25

المشجع "المنحوس" يتخذ قراراً مفاجئاً بشأن مباراة المغرب وفرنسا (فيديو)

4,386 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة
بعد أن بات حديث وسائل الإعلام العالمية، يبدو أن العماني محمد الحجري، المعروف باسم "المشجع المنحوس"، يشعر بأن الحظ قد لا يحالفه في مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر.

وبعد أن خسرت كل المنتخبات التي ارتدى قميصها وتوشح بزيها، وعددها 9 منتخبات، طالب المشجع العماني الحصول على "إجازة" في مباراة المغرب وفرنسا وعدم ارتداء زي أي منهما.

 

وقال في مقطع فيديو خلال مقابلة مع "بي إن سبورتس": "أعطوني إجازة أخاف أنخطف"، في حال لم يحالفه الحظ، وارتدى قميص فرنسا لكي يجلب لهم الحظ السيئ في مباراة الليلة، فيفوز "الديوك" على المغرب.

 

ولكن بعد إلحاح من بعض الجماهير المغربية، قبل المشجع العماني تشجيع فرنسا ضد "أسود الأطلس".

 

لا يعارض الحجري في وصفه بـ "المشجع المنحوس" بعد أن خسرت جميع المنتخبات التي شجعها، موضحا أن "ما حدث له في كأس العالم جاء عن طريق الصدفة".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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