انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. ديناميت دجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مكونات تتبيلة الدجاج- 500 غرام من صدور الدجاج المقطعة.- بيضة.- ملعقة كبيرة من معجون الثوم والزنجبيل.- ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.- ملعقة صغيرة من البابريكا.- ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.- نصف ملعقة صغيرة من الملح.- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.- ربع كوب من النشا.

مكونات صلصة الديناميت

- ربع كوب من المايونيز.

- ربع كوب من الكاتشاب.

- ملعقتان كبيرتان من صلصة الفلفل الحار.

- ملعقة صغيرة من البابريكا.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

- تتبيل الدجاج

يخلط البيض مع معجون الثوم والزنجبيل والملح والصويا والبابريكا والأوريغانو وصدور الدجاج المقطعة معاً في وعاء خلط كبير، تترك لمدة 30 دقيقة.



- إضافة الدقيق والنشايضاف الدقيق والنشا ويخلطوا مع الدجاج المنقوع.- قلي الدجاجتقلى قطع الدجاج في قدر زيت عميق لمدة 5 دقائق على نار متوسطة، ثم تنشف على منديل ورقي.- تحضير صلصة الديناميتيخلط المايونيز والكاتشاب وصلصة الفلفل الحار والملح والفلفل في وعاء كبير.- مزج الدجاج بالخلطةتضاف قطع الدجاج المقلي إلى الخلطة، تحرك جيداً حتى تختلط بالنكهة.- تقديم الديناميت دجاجيقدم الديناميت دجاج مباشرة في طبق التقديم، عادة ما يقدم مع قطع الخس والبصل الأخضر المقطع.