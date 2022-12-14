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وصفة اليوم.. ديناميت دجاج

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بغداد - ياسين صفوان - مكونات تتبيلة الدجاج
- 500 غرام من صدور الدجاج المقطعة.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة من معجون الثوم والزنجبيل.
- ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.

مكونات صلصة الديناميت
- ربع كوب من المايونيز.
- ربع كوب من الكاتشاب.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الفلفل الحار.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير
- تتبيل الدجاج
يخلط البيض مع معجون الثوم والزنجبيل والملح والصويا والبابريكا والأوريغانو وصدور الدجاج المقطعة معاً في وعاء خلط كبير، تترك لمدة 30 دقيقة.

- إضافة الدقيق والنشا
يضاف الدقيق والنشا ويخلطوا مع الدجاج المنقوع.
- قلي الدجاج
تقلى قطع الدجاج في قدر زيت عميق لمدة 5 دقائق على نار متوسطة، ثم تنشف على منديل ورقي.
- تحضير صلصة الديناميت
يخلط المايونيز والكاتشاب وصلصة الفلفل الحار والملح والفلفل في وعاء كبير.
- مزج الدجاج بالخلطة
تضاف قطع الدجاج المقلي إلى الخلطة، تحرك جيداً حتى تختلط بالنكهة.
- تقديم الديناميت دجاج
يقدم الديناميت دجاج مباشرة في طبق التقديم، عادة ما يقدم مع قطع الخس والبصل الأخضر المقطع.
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