انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. ديناميت دجاج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مكونات تتبيلة الدجاج
- 500 غرام من صدور الدجاج المقطعة.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة من معجون الثوم والزنجبيل.
- ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
مكونات صلصة الديناميت
طريقة التحضير - إضافة الدقيق والنشا
يضاف الدقيق والنشا ويخلطوا مع الدجاج المنقوع.
- قلي الدجاج
تقلى قطع الدجاج في قدر زيت عميق لمدة 5 دقائق على نار متوسطة، ثم تنشف على منديل ورقي.
- تحضير صلصة الديناميت
يخلط المايونيز والكاتشاب وصلصة الفلفل الحار والملح والفلفل في وعاء كبير.
- مزج الدجاج بالخلطة
تضاف قطع الدجاج المقلي إلى الخلطة، تحرك جيداً حتى تختلط بالنكهة.
- تقديم الديناميت دجاج
يقدم الديناميت دجاج مباشرة في طبق التقديم، عادة ما يقدم مع قطع الخس والبصل الأخضر المقطع.
- 500 غرام من صدور الدجاج المقطعة.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة من معجون الثوم والزنجبيل.
- ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
مكونات صلصة الديناميت
- ربع كوب من المايونيز.
- ربع كوب من الكاتشاب.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الفلفل الحار.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
- تتبيل الدجاج
يخلط البيض مع معجون الثوم والزنجبيل والملح والصويا والبابريكا والأوريغانو وصدور الدجاج المقطعة معاً في وعاء خلط كبير، تترك لمدة 30 دقيقة.
يضاف الدقيق والنشا ويخلطوا مع الدجاج المنقوع.
- قلي الدجاج
تقلى قطع الدجاج في قدر زيت عميق لمدة 5 دقائق على نار متوسطة، ثم تنشف على منديل ورقي.
- تحضير صلصة الديناميت
يخلط المايونيز والكاتشاب وصلصة الفلفل الحار والملح والفلفل في وعاء كبير.
- مزج الدجاج بالخلطة
تضاف قطع الدجاج المقلي إلى الخلطة، تحرك جيداً حتى تختلط بالنكهة.
- تقديم الديناميت دجاج
يقدم الديناميت دجاج مباشرة في طبق التقديم، عادة ما يقدم مع قطع الخس والبصل الأخضر المقطع.