انت الان تتابع خبر هل سيقطع مجلس النواب عطلته التشريعية عند وصول قانون الموازنة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت البجاري في حديث لـ السومرية، إن "مجلس النواب مستعد أن يقطع عطلته التشريعية واستئناف جلساته في حال تم أرسال مشروع قانون الموازنة العامة الى البرلمان من أجل دراسته وإقراره"، مؤكدةً أن "الموازنة لها أهمية كبيرة في العام المقبل خصوصاً بعد مرور سنتين دون موازنة".وأضافت إن "البلاد يحتاج الى مشاريع جديدة واستثمارات، وتأخير إقرار الموازنة سيعطي نتائج سلبية في المستقبل القريب"، مبينة أنه "لا مانع لدينا من قطع عطلتنا التشريعية للتصويت على الموازنة المقبلة".

ويوم الاحد الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن الانتهاء من اللمسات الأخيرة للموازنة وتحويلها لمكتب رئيس الوزراء.

وقالت اللجنة إن "اختصاص وزارة التخطيط في موازنة 2023 هو الجنبة المالية الاستثمارية اما وزارة المالية هي المسؤولة عن التقديرات التشغيلية"، مبينة أن "اللمسات الأخيرة للموازنة انتهت في الوزارتين وتم تحويلها الى مكتب رئيس الوزراء لمناقشتها وتحويلها الى مجلس الوزراء لاحقا".



وأضافت، ان "الموازنة ستسلم الى مجلس النواب مطلع العام القادم وستبلغ إجمالي مبالغها من 130-140 ترليون دينار"، لافتا الى أن "مناقشة الموازنة ستأخذ من شهر الى شهرين في داخل البرلمان".