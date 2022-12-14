انت الان تتابع خبر السوداني يمهل الوزراء مددا زمنية لتقييم ادائهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ستة أشهر للوزراء والوكلاء ومن هم بدرجتهم وثلاثة أشهر للمدراء العامين، مهلة ألزم بها رئيس الوزراء كابينته الحكومية الهدف منها تطبيق البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس الوزراء بجلسة إستثنائية تتضمّن فقرات عدّة تخصّ تنفيذ مشاريع خدميّة وأخرى متلكّئة والتي بحسب وزارة التخطيط تتجاوز ألف وأربعمئة مشروع متوقّف لأسباب مختلفة.مراقبون عدوا خطوة السوداني بإلزام حكومته بمدد لتطبيق البرنامج وإنجاز المشاريع بالخطوة الإيجابية مرجيحن أن تتبعها خطوات تجاه المتلكّئين من المدراء العامين والوزراء ومن هم بدرجتهم قد تصل الى الإقالة او الإستبعاد.

ومن بين الفقرات التي شملها البرنامج الحكومي هي بناء وتأهيل المستشفيات والمدارس وتوزيع قطع أراض وقروض ميسّرة ومشاريع متكاملة لفكّ الإختناقات المرورية إضافة الى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها الكثير من المشاريع التي تنعش الواقع الخدمي.

