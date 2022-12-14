انت الان تتابع خبر المتعاقدون في البصرة يعقدون آمالهم على الموازنة الاتحادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فاقم الظرف السياسي في البلاد من أزمة التوظيف أعداد كبيرة من المتعاقدين في محافظة البصرة إفترشوا الأرض هنا من أجل مطالبتهم بالتثبيت الذي طال انتظاره ولفترة طويلة لكن الجهات المسؤولة تنصلت عن وعودها مما دفعهم الى الخروج في احتجاجات للضغط على الجهات المعنية.حكومة جديدة قد شكّلت والجميع هنا ينتظر إنصافهم من بعد أن خذلتهم الحكومات السابقة في المدينة الاغنى عراقياً حيث يصارع مواطنوها الفساد الإداري الذي نال من جميع مفاصل الدولة فالمطالب كثر لكنّها بحاجة الى التنفيذ.

ويبقى الأمل معلّقا على الحكومة الجديدة بعد تشكيلها وكيف لها أن تعالج هذه الأعداد الكبيرة من المتعاقدين وتحويلهم على الملاكات الدائمة لدوائر الدولة على الرغم من أنّ موازنة العام العالي خالية من الدرجات الوظيفية.

